28 Mart 2024, Perşembe
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OSB çalışanları için konut müjdesi!

YAŞAM
Giriş Tarihi: 28.03.2024
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OSB çalışanları için konut müjdesi!

Gaziantep Büyükşehir ile OSB arasında iş birliği protokolü imzalandı.

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