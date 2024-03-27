27 Mart 2024, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Antalya'da kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya'da kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
ABONE OL
Antalya’da kıraathanede silahlı çatışma: 7 yaralı, 12 gözaltı

Antalya'da, kıraathanede 2 grup arasında alacak anlaşmazlığından çıkan silahlı çatışmada, 7 kişi yaralandı. Olayla ilgili 12 kişi gözaltına alındı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA