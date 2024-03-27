Kırmızı toz uyarısı! Kuzey Afrika'dan yola çıktı! Uzmanlar gün vererek uyardı: Maske takın...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde çok sayıda ilde sağanak yağış ve fırtınanın beklendiği ifade edildi. Diğer yandan uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelecek toz taşınımı konusunda vatandaşları uyarırken perşembe gününe işaret edildi. Uzmanlar gelecek tozun içindeki demir bileşenlerden dolayı maske takılmasını önerdi. İşte detaylar...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşeceği ve çok sayıda ilde sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi.
TOZ TAŞINIMI GELİYOR! O GÜNE DİKKAT...
Yapılan uyarıda "Marmara ve Ege'de yer yer toz taşınımı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır" denilirken uzmanlar Kuzey Afrika'dan gelecek toz taşınımının perşembe günü daha fazla görüşeceğinin altını çizdi. Ayrıca bu tozdaki demir bileşenler nedeniyle ciğerlerde oluşabilecek tahribat konusunda maske takılması konusunda uyardı.
SAĞANAK YAĞIŞ ETKİLİ OLACAK
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, yurdun genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara'nın kuzeyi, Batı Karadeniz'in batısı, İç Anadolu'nun kuzeyi, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, Bilecik, Kayseri, Aksaray, Niğde, Osmaniye, Kahramanmaraş, Mardin, İzmir'in kuzey, Manisa'nın doğu, Balıkesir'in güney kesimleri, Adana'nın güney ve doğu kesimleri ile Diyarbakır ve Batman'ın güney çevrelerinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
SİS VE PUS UYARISI
Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak şeklinde olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde yer yer pus ve sis hadisesi görüleceği tahmin ediliyor. Marmara ve Ege Bölgelerinde toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunuyor.
RÜZGARA DİKKAT
Rüzgarın ise genellikle güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile Güney Ege'de yer yer kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
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