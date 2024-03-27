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Giresun'da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı

YAŞAM DHA
Giriş Tarihi: 27.03.2024 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024
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Giresun’da dalgaların yola sürüklediği taşlar ulaşımı aksattı

Giresun'un Tirebolu ilçesinde dalgalar nedeniyle yola sürüklenen taşlar ulaşımda aksamalara neden oldu.

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