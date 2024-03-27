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Şanlıurfa'daki bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Şanlıurfa’daki bıçaklı kavga! 1 kişi hayatını kaybetti

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki bıçaklı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı. Kavgayla ilgili Mahmut ve Mesut K. gözaltına alındı.

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