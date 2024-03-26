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Diyarbakır'da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Diyarbakır’da iki aile arasında silahlı kavga: 2 yaralı

Son dakika habeleri... Diyarbakır’ın Bismil ilçesinde husumetli aileler arasında silahlı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

Alınan bilgilere göre, Fırat Mahallesi 214. Sokak'ta husumetli iki aile arasında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Yaralılar V.Ç. (25) ve M.M.Ç. (41), ilk müdahalelinin ardından Bismil Devlet Hastanesine kaldırıldı. Ağır yaralanan M.M.Ç., daha sonra Dicle Üniversitesi Hastanesine sevk edildi. Polis, olayla ilgili inceleme başlattı.

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