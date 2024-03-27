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Denizli'de mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 27.03.2024
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Denizli’de mantar aramaya çıktı, güvenlikçinin cesedini buldu

Denizli’de mantar toplamak için ormanlık alana giren iki vatandaş, tüfekle göğsünden vurulmuş erkek cesedi buldu.

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