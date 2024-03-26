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Yola dökülen yağ can alıyordu! Yer: İzmir

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Yola dökülen yağ can alıyordu! Yer: İzmir

İzmir'de yola dökülen yağ nedeniyle kayan bir motosiklet önündeki araca çarptı. Kazada motor sürücüsü şans eseri yara almazken, o anlar güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

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