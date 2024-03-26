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Adana'da sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Adana’da sahibi marketteyken elektrikli bisikleti çaldı

Adana’da herkesin gözü önünde elektrikli bisiklet çalan bir kişi önce güvenlik kamerasına sonra polise yakalandı. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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