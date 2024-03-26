26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Hatay'da fırtına çatıları uçurdu

Hatay'da fırtına çatıları uçurdu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Hatay’da fırtına çatıları uçurdu

Hatay'da etkili olan sağanak yağış ve fırtına nedeniyle bazı binaların çatıları uçarken, konteyner kentlerde ise su baskınları yaşandı. Yetkililer, su baskınlarından zarara uğrayan yerlerde çalışma başlattı. Sağanak yağış ve fırtına, kentte aralıklarla etkisini sürdürüyor

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA