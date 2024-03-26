26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Yeni yüzyıl, yeni Ordu! Başkan Mehmet Hilmi Güler: Az laf yapıp, çok iş yapacağız

Yeni yüzyıl, yeni Ordu! Başkan Mehmet Hilmi Güler: Az laf yapıp, çok iş yapacağız

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Yeni yüzyıl, yeni Ordu! Başkan Mehmet Hilmi Güler: Az laf yapıp, çok iş yapacağız

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Dr. Mehmet Hilmi Güler, 2024 Yerel Seçimleri için "Türkiye Yüzyılı" vizyonuyla belirlediği yol haritasını Proje Lansman Toplantısı’nda kamuoyu ile paylaştı.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA