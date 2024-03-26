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Ramazanın ışığını yakala! Son başvuru tarihi 12 Nisan

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Ramazanın ışığını yakala! Son başvuru tarihi 12 Nisan

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı, geleneksel hâle getirdiği fotoğraf yarışmasının bu yıl beşincisini düzenliyor. Türkiye’nin dört bir yanından ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerini Ramazanın ışığını birlikte yakalamaya davet ediyor.

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