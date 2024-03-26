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Ardahan-Şavşat kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

YAŞAM Mehmet Karataş
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Ardahan-Şavşat kara yolunda kar nedeniyle tırların geçişine izin verilmiyor

Ardahan'ın yüksek kesimlerinde etkisini artıran kar ve yoğun tipi ulaşımı aksatıyor. Ardahan-Şavşat kara yolu, kar ve yoğun tipinin oluşturduğu buzlanma nedeniyle tır geçişlerine kapatıldı.

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