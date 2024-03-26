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Son dakika | İSKİ ekipleri çalışma sırasında doğal gaz borusunu patlattı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Son dakika | İSKİ ekipleri çalışma sırasında doğal gaz borusunu patlattı

Esenyurt’ta İSKİ ekiplerinin bir sokakta yaptığı çalışma sırasında doğal gaz borusu patladı. Kısa sürede büyüyen alevler bir binaya sıçrarken, mahalle sakinleri büyük panik yaşadı. İki dairenin kullanılamaz hale geldiği yangın anları ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.

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