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Hatay'da katliam gibi kaza! Tır karşı şeride geçti otomobili altına aldı: 6 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Hatay’da katliam gibi kaza! Tır karşı şeride geçti otomobili altına aldı: 6 ölü, 1 yaralı

Hatay'da sürücüsünün kontrolünden çıkarak karşı şeride geçen bir tır karşı yönden gelen otomobili altına aldı. Feci kazada araç hurdaya dönerken; 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi ise yaralandı.

Hatay'ın Dörtyol ilçesinde, karşı şeride geçen tırın çarptığı otomobildeki aynı aileden 6 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Dörtyol-Payas kara yolunda Şükrü K. idaresindeki 31 AGU 531 plakalı tır, karşı şeride geçerek Mehmet Sönmez yönetimindeki 31 AJP 037 plakalı otomobile çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Otomobil sürücüsü Sönmez ile araçtaki biri çocuk 5 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Yaralı, ambulansla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Tır sürücüsü Şükrü K. gözaltına alındı.

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