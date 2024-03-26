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'Kamera kaydı olmasa mandıraya kurt girdiğine inanmazlar'

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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’Kamera kaydı olmasa mandıraya kurt girdiğine inanmazlar’

Kırşehir'de aç kalan kurt bir çiftçinin mandırasına girdi, bir hayvan telef oldu. Çiftçi; kamera kayıtları olmasa kurdun mandırasına girdiğine kimseyi inandıramayacağını belirtti.

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