Polis Cihat Ermiş’i şehit eden sanığın yakınları duruşma öncesi 1 polisi yaraladı

Büyükçekmece'de 9 Ekim 2023 tarihinde polis memuru Cihat Ermiş'i (31) şehit eden Muhammet Berke Çorak'ın (20) yargılanmasına başlandı. Bakırköy 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Muhammet Berke Çorak ile taraf avukatları hazır bulundu. Duruşmaya şehit polis memuru Cihat Ermiş'in eşi, annesi ile babası ve kız kardeşi de katıldı.

Duruşma öncesi sanık yakını olduğunu söyleyen bir grup, adliye içinde yaşanan tartışma nedeniyle uzaklaştırılmak istenirken 1 polis memuruna saldırarak yaralanmasına neden oldu. Yaralanan polis memuru ambulans ile hastaneye kaldırılırken 4 kişi ise gözaltına alındı. Dışarda yaşanan olaya ilişkin soru soran mahkeme başkanına müşteki avukatı "Şehit ailesi saldırıya uğradı kalabalık bir grup tarafından" şeklinde cevap verdi.