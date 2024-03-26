Karadeniz’de fırtınanın hızı 102 kilometreyi buldu! Kastamonu’da 5 ilçe sular altında kaldı

10 yıl önce bir tahkimat projesi vardı. Ben etkilileri bu proje için ödenek çıkartmaya davet ediyorum. 4 ay önce bu fırtına etkili olmuştu, o zamanda da yürüyüş platformumuz yerle bir olmuştu. Zarar her geçen fırtınada büyüyor" dedi.