Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! 14 ile sarı kodlu alarm| Bir tarafta kar diğer tarafta sağanak...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü güncel hava durumu raporunu yayımladı. Bahar havasının kendisini hissettirmesinin beklendiği günlerde Meteoroloji'den 14 il için sarı kodlu uyarı geldi. Batı ve Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda da karla karışık yağmur ve kar bekleniyor. Peki, İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya ve Erzurum'da hava nasıl olacak? 14 il için uyarı gelen iller hangileri? İşte detaylar...
Genellikle yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülecek olan yağışların; Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
Gece ve sabah saatlerinde Marmara ve İç Ege ile İç Anadolu'nun kuzeybatısında yer yer pus ve sis, doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor.
Marmara ve Ege'de toz taşınımı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
14 İLE SARI KODLU UYARI
Meteoroloji 14 il için sarı kodlu uyarıda bulundu.
İşte o iller şöyle: Adana Bitlis, Hakkari, K.Maraş, Muş, Van, Şırnak,Bingöl,Diyarbakır, Hatay, Mardin,Siirt, Batman,Osmaniye
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu'nun doğusu ile Hatay, Osmaniye, Kahramanmaraş, Ordu, Giresun, Bingöl ve Muş çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden yaşanabilecek, sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
HAVA NASIL OLACAK?
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yarın (Salı) toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
EDİRNE 3°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 3°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu
KOCAELİ 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yarın (Salı) toz taşınımı bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DENİZLİ 9°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İZMİR 8°C, 20°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 7°C, 21°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Antalya ve Mersin il merkezi hariç) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Hatay, Kahramanmaraş ve Osmaniye çevrelerinde yerel olmak üzere kuvvetli olması bekleniyor.
ADANA 13°C, 23°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 15°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 13°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 14°C, 22°C Parçalı ve çok bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor.
ANKARA 1°C, 11°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS 3°C, 9°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU 0°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARABÜK 2°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SİNOP 8°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmurlu
ZONGULDAK 6°C, 12°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinin yükseklerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, gece saatlerinde Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 5°C, 14°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SAMSUN 7°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TOKAT 5°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON 9°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, karla karışık yağmur ve kar, güneybatı kesimlerinde yağmur şeklinde olmak üzere; bölgenin güneybatısı ile Bitlis ve Muş çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın, güneydoğusunda güney ve güneybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak eseceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -6°C, 2°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren aralıklı kar yağışlı
KARS -4°C, 1°C Parçalı ve çok bulutlu, yarın (Salı) aralıklı kar yağışlı
MALATYA 7°C, 13°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde yağmurlu
VAN -2°C, 6°C Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, bölgenin doğusunda yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
DİYARBAKIR 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah saatlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
GAZİANTEP 8°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
SİİRT 5°C, 7°C Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinden itibaren sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, yarın (Salı) yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
ŞANLIURFA 10°C, 18°C Parçalı ve çok bulutlu, gece ve sabah saatlerinde sağanak yağışlı
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