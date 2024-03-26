Meteoroloji yeni haritayı yayınladı! 14 ile sarı kodlu alarm| Bir tarafta kar diğer tarafta sağanak...

HAVA NASIL OLACAK?

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri ile bu akşam saatlerinde Tekirdağ çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Gece ve sabah saatlerinde yer yer pus ve sis bekleniyor. Yarın (Salı) toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.

EDİRNE 3°C, 19°C Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL 6°C, 15°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ 3°C, 16°C Parçalı ve çok bulutlu

KOCAELİ 6°C, 17°C Parçalı ve çok bulutlu, bu akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı