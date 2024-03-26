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Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular! Yaralılar var

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular! Yaralılar var

Düzce’de sağanak sebebi ile kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

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