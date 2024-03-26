Konya’da 4 TIR'ın karıştığı zincirleme kaza! Ölü ve yaralılar var
Konya’nın Akşehir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda 4 TIR’ın karıştığı zincirleme kazada sürücülerden Nedim Kılıç öldü, 3 sürücü yaralandı.
Kaza, saat 21.30 sıralarında Konya- Afyonkarahisar karayolu Akşehir İstasyonu kavşağında meydana geldi. Osman Yiğit (35) yönetimindeki 01 ASV 343 plakalı TIR, kırmızı ışıkta beklediği sırada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda Hakan Karapınar (49) yönetimindeki 42 AGK 715 plakalı TIR' çarptı.
Savrulan araçlara ardından önce Semih Çapraz (31) idaresindeki 10 AIY 433 TIR ile arkasından gelen Nedim Kılıç (41) idaresindeki 16 Y 0358 plakalı TIR çarptı. İhbar üzerine kaza yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada sürücülerden Nedim Kılıç, olay yerinde hayatını kaybetti.
Diğer sürücüler Osman Yiğit, Hakan Karapınar ve Semih Çapraz yaralandı. Yaralı 3 kişi ambulanslarla Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Araç içinde sıkışan Nedim Kılıç'ın cansız bedeni de itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle sıkıştığı yerden kurtarılıp, aynı hastanenin morguna kondu. Kaza nedeniyle karayolunda ulaşım tek şeritten kontrollü şekilde sağlandı.
Zincirleme kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.
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