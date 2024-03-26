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Mardin'de derede erkek cesedi bulundu

YAŞAM AA
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Mardin’de derede erkek cesedi bulundu

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde derede erkek cesedi bulundu. Ceset, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde Mezopotamya Mahallesi'nde bir kişinin derede hareketsiz halde bulunmasıyla ilgili olarak 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri olay yerine sevk edildi.

Sağlık ekipleri, derede bulunan kişinin hayatını kaybettiğini tespit etti. Ceset, otopsi için Kızıltepe Devlet Hastanesi morguna gönderildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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