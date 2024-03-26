Isparta’da aydınlatma direğine çarpan lüks otomobil pert oldu

Edinilen bilgiye göre, Hikmet K. idaresinde olan 32 ADT 066 plakalı Mercedes marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarında bulunan aydınlatma direğine çarptı. Çarpışmanın şiddeti ile aydınlatma direği devrildi.