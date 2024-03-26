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Konya'da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Konya’da 4 tırın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Konya'nın Akşehir ilçesinde 4 tırın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

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