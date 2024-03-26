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İstanbul'da korku dolu anlar! 6 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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İstanbul’da korku dolu anlar! 6 katlı binanın çatı katı alevlere teslim oldu

Avcılar'da bir binanın çatısında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile çevredeki diğer binalara sıçramadan söndürüldü.

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