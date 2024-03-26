26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kan donduran olay! Komşuların gürültü kavgası ölümle bitti

Kan donduran olay! Komşuların gürültü kavgası ölümle bitti

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Kan donduran olay! Komşuların gürültü kavgası ölümle bitti

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde iki kişi arasında çıkan kavgada 1 kişi öldü 1 kişi yaralandı. Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı.

İddiaya göre, Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta yaşayan İbrahim Kızılkaya (67) ile 12 yaşındaki S.E. arasında, S.E'nin kullandığı motosikletin çıkarttığı "gürültü" nedeniyle tartışma çıktı.

Kavgaya dönüşen olayda S.E. eve giderek durumu babası H.E'ye anlattı. H.E. daha sonra yanındaki tabancayla Kızılkaya'nın bulunduğu eve giderek rastgele ateş açtı.

Evde kiracı olan yabancı uyruklu M.E. ile ev sahibi Kızılkaya silahla yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekiplerine sevk edildi.

Denizli Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Kızılkaya, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı, M.E'nin ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Olay yerinden kaçan şüpheli H.E. ile oğlu S.E. gözaltına alındı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA