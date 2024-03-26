26 Mart 2024, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci hayatını kaybetti

Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci hayatını kaybetti

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
ABONE OL
Kaçak ocakta vagon ile vinç arasına sıkışan madenci hayatını kaybetti

Zonguldak’ın Kilimli ilçesinde kaçak kömür ocağında vagon ile vinç arasında sıkışan maden işçisi Muhammet Korkut (49) hayatını kaybetti.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA