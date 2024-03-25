Kocaeli’de sanayi sitesinde çıkan yangında 1 kişi öldü

Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.