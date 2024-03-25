Kocaeli'de sanayi sitesinde çıkan yangında 1 kişi öldü
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde sanayi sitesindeki geri dönüşüm deposunda çıkan ve çevredeki 4 iş yerine sıçrayan yangında 1 kişi öldü.
Başiskele Küçük Sanayi Sitesi'nde bulunan geri dönüşüm deposunda bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Hızla yükselen alevler bitişikteki 4 iş yerine sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine yangın mahalline çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yangın, 21 araç ve 71 itfaiye personelinin müdahalesiyle 1 saatlik çalışmayla kontrol altına alındı.
Yangında geri dönüşüm deposunda henüz kimliği öğrenilemeyen 1 kişinin cansız bedeni bulundu. Ceset otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Bölgeye gelerek incelemelerde bulunan Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, yetkililerden bilgi aldı.
Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi ve diğer birimlerin süratle olaya müdahale ederek yangını söndürdüğünü, yangında bir kişinin hayatını kaybettiğini belirtti.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...
- IQ Testi: Sadece %1'lik Dilimler 8 Saniyede Havuçları Bulabilecek!