Mega risk! İstanbul büyük depreme hazır mı? Uzman isim A Haber’de açıkladı

Şu an İstanbul'un yapı stoklarında sıkıntı var. Biz bunu görebiliyoruz. Ne oldu? Kartal'da yıkılan bir bana oldu. Hatta hatırlayın hiçbir şey yokken yıkılan bir bina oldu. Pek çok birçok hikaye var. Şimdi bunu çıkarıyoruz. 99 gibi bir deprem İstanbul'un beklenen depremidir. Bir daha öyle bir deprem olmadı. Olursa başımıza ne geleceğinin hesabını yapmamız lazım. Şimdi ben buna şunu söylüyorum. Bu yüz yılın gafletinden bir uyanışa geçebilecek miyiz? Diğer illerde aynı şekilde sorunla karşı kaşıya. Bunun belki bir çözümü İstanbul'daki nüfusu geriye pompalamak. Bu planlıca olacak. Bu bir fırsat. Bu bir stratejik hata. Bütün her şeyi bu bölgeye yığdık. Şimdi biz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük bir depremin olacağını bilseydik. Ne yapardık, herhalde kentleri boşaltırdık. Oralara yerleşmezdik. Peki, farkı ne? Burada da 6 Şubat'ta olduğu gibi diyelim ki 6 Kasım'da deprem oldu. Allah korusun ama bu olacak.