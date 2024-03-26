Mega risk! İstanbul büyük depreme hazır mı? Uzman isim A Haber'de açıkladı
Bir araştırma şirketi tarafından 408 bin 79 kişiyle yapılan 'Büyük İstanbul Depremi Anketi', İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi. İstanbulluların yüzde 83.7’si ise "depreme hazırlık yapılmadı" diyor. Peki, İstanbul, büyük depreme hazır mı? Vatandaşlar önlemini alıyor mu? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da deprem riskine ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu. İşte detaylar...
Marmara ve beklenen büyük İstanbul depremi, vatandaşların korkulu rüyası haline geldi. Birçok İstanbullu diken üstünde deprem hazırlıklarını yapmak istese de megakentte binlerce deprem riski bulunan yapılar mevcut.
Bir araştırma şirketi tarafından 408 bin 79 kişiyle yapılan 'Büyük İstanbul Depremi Anketi', İstanbulluların birinci önceliğinin deprem olduğunu ve depreme kendi imkanlarıyla hazırlık yapmaya çalıştıklarını gösterdi. İstanbulluların yüzde 83.7'si ise "depreme hazırlık yapılmadı" diyor.
Peki, İstanbul, büyük depreme hazır mı? Vatandaşlar önlemini alıyor mu? Jeoloji uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul'da deprem riskine ilişkin A Haber'de açıklamalarda bulundu.
Jeoloji Mühendisi Prof. Dr. Hüseyin Öztürk'ün açıklamaları şöyle:
"Marmara Denizi ulaşımda rahatlasın diye yoğun nüfusu sahil şeridine koymuşuz. İkinci yoğun nüfusu boğazı kapsayacak şekilde koymuşuz. Üçüncü yoğun nüfus ise Avcılar tarafında. Birinci yerleşim nüfusun koyacağı yer fayın hemen cephesinde. Faya en yakın yer. Sıkıntıların bir tanesi bu. İkincisi buralar zayıf zeminler. Bir de böyle bir zayıf zeminlere ve fayın tam da karşısına bir planlama bu. Bu planlamanın arkası aslında yabancı büyük bölge planlayıcılarda var. Bu 50'lerden, 60'lardan beri gelen bir planlama mantığı.
Burada en yoğun deprem riski Avcılar'da, 99'da depreminde çok büyük bir yıkım oldu. Toplamı 300 kişiye yakın bir ölümüz var burada. 99 depreminden bahsediyorum. 99 depreminin merkezi Gölcük. Bu büyük depremde aslında bize ne olacağımız şu tablodaki görüntü bize durumu söylüyor. İlk darbe de büyük olacak. 99'da biz nasıl 400o kişiyi kaybettiysek bu bina stoklarımız da ondan sonra zayıfladıysa. Ki zayıfladı nereden biliyoruz 99'da yıkılmayan bir caminin minaresi mesela 4.8'lik bir deprem oldu. Yanlış hatırlamıyorsam orada Avcılar'ın camisi yıkıldı. Neden? Sarsıntı gördüğü için zayıfladı.
Şu an İstanbul'un yapı stoklarında sıkıntı var. Biz bunu görebiliyoruz. Ne oldu? Kartal'da yıkılan bir bana oldu. Hatta hatırlayın hiçbir şey yokken yıkılan bir bina oldu. Pek çok birçok hikaye var. Şimdi bunu çıkarıyoruz. 99 gibi bir deprem İstanbul'un beklenen depremidir. Bir daha öyle bir deprem olmadı. Olursa başımıza ne geleceğinin hesabını yapmamız lazım. Şimdi ben buna şunu söylüyorum. Bu yüz yılın gafletinden bir uyanışa geçebilecek miyiz? Diğer illerde aynı şekilde sorunla karşı kaşıya. Bunun belki bir çözümü İstanbul'daki nüfusu geriye pompalamak. Bu planlıca olacak. Bu bir fırsat. Bu bir stratejik hata. Bütün her şeyi bu bölgeye yığdık. Şimdi biz 6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli büyük bir depremin olacağını bilseydik. Ne yapardık, herhalde kentleri boşaltırdık. Oralara yerleşmezdik. Peki, farkı ne? Burada da 6 Şubat'ta olduğu gibi diyelim ki 6 Kasım'da deprem oldu. Allah korusun ama bu olacak.
O zaman bizim ne yapmamız lazım? Maraş depremi beklediğimizin 5 katı büyük oldu. O yüzden bu deprem geliyor. Ve olacak. Geçmişte de olmuş. Şimdi biz bu havzayı nasıl ayakta tutacağız. Nasıl sahip çıkacağız onu konuşacağız. Her 500 yılda bir bu coğrafyada çok büyük bir deprem olacak. O büyüklükte deprem olmadı. Ama olacak. Yani biz şimdi iyi niyetle "şu an olmaz" diyoruz.
Böyle bir yok. Bu sarı renkli harita nüfusun yoğun olduğu yerler. Zeytinburnu'ndan Büyükçekmece'ye kadar 5 milyon kişi yaşıyor. Bunlar çok büyük nüfuslu ilçelerimiz. Ve bu nüfus zayıf zemin koşullarında yapılıyor. En büyük yıkımız Avcılar'daydı. En sıkıntılı zemin, Fatih, Zeytinburnu, Bakırköy, Beylikdüzü, Büyükçekmece'ye kadar. Bu zeminin sıkıntısı şu bu zemin eriyor. Yukardaki yağmur suyu, yüzeysel sular zemini eritiyor. Bazı maddelerde o bozuklara doğru göçüyor. Bu sefer fiziksel çözülmeler başlıyor. Ve siz üstte uyurken altınız boşalıyor. Orada ki deprem sırasında dalga geldiği zaman dalganın genliği büyüyor. Dalga orada daha büyük hasara neden oluyor.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Kadir İnanır son dakika! Bakan Fahrettin Koca açıkladı! Kadir İnanır yoğun bakımda mı, sağlık durumu nasıl? Herkes uyanmasını bekliyordu...
- Adana'da korkutan deprem! 25 Mart Mersin, Niğde, Kayseri'de az önce deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD-Kandilli son dakika
- Güneş'ten yola çıktı Dünya'ya geliyor! Türkiye'ye etkisini duyan sokağa koştu
- Resimdeki Farklı Kediyi 7 Saniyede Sadece Dahi Beyinler Bulabilir!
- Sürücüler Dikkat! Trafik Işıklarında 4. Renk: Özelliği sizi şaşırtacak
- Emeklilere son dakika ek ödeme müjdesi geldi! SSK, BAĞ-KUR, 4C’linin hesabına yatmaya başlıyor! Tahsis numarası 0, 2, 4, 5, 6, 8 olanlar...
- Bakara suresinde kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğulları "Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diyerek Hz Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arsında hangisi yoktur? 5 milyonluk soru
- Berk Göktaş kilidi Çözdü! Kim Milyoner Olmak İster'de 5 milyonluk SORU NETLEŞTİ! 5 milyonluk soru ve cevabı ne?
- Berk Göktaş Kimdir? Kim Milyoner Olmak İster'de 5 Milyonluk Soruyu Açtıran Berk Göktaş Kaç Yaşında, Nereli? İşte Eğitimi Ve Hayatı...
- Dikkat! Bu Cihazları Uzatma Kablosuna Takarsanız Kabusa Dönüşebilir!
- Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı! Hastaneden ilk açıklama geldi! Usta oyuncunun son durumu ne?
- %166.7'lik Zamlı Tutarlar Listelendi! SSK, Bağ-Kur, 4c'li Düğün Bayram Edecek! 10.000 TL Üstü Ve 19.000 TL Altı Maaş Alana Altın Tarihler...