Denizli’de gürültü kavgasında komşusunu öldüren zanlı tutuklandı

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde dün saat 20.00 sıralarında Dokuzkavaklar Mahallesi 2091 Sokak'ta motosikletin egzozundan çıkan yüksek ses nedeniyle oğlunu azarlayan komşusu İbrahim Kızılkaya'yı (67) tabancayla vurarak öldüren, olay yerinde bir kişinin de yaralanmasına neden olan Hasan Ersoy (30) tutuklandı.