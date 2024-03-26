CHP'li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı! Seçim aracının hoparlörünü kırıp şoförü dövdüler
Türkiye yerel seçimlere gider ayak CHP'nin kirli siyasetinin yanı sıra, alçak saldırılar da beraberinde geliyor. Geçtiğimiz günlerde CHP'li bir grup 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya ve yanındaki seçim çalışması yapan kadınlara saldırmıştı. Bu sefer de saha çalışmalarını sürdüren Memleket Partisi Ataşehir Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün aracına alçak bir saldırı girişiminde bulunuldu. CHP Ataşehir adayı Onursal Adıgüzel'in Gönüllüleri yerel seçimler öncesi kirli siyaseti bir kez daha gözler önüne serdi. Yaşananların ardından aracın şoförü saldırının sorumlularından şikayetçi oldu.
Yerel seçimlerde kaybedeceğini anlayan CHP'liler, demokrasiye aykırı bir şekilde seçim çalışmalarını sürdüren diğer partililere saldırılarda bulunuyor.
CHP'Lİ ADIGÜZEL'İN GÖNÜLLÜLERİ MEMLEKET PARTİSİ ARACINA SALDIRDI! ŞOFÖRE DARP GİRİŞİMİ
Ataşehir İçerenköy Mahallesinde CHP Ataşehir Belediye Başkan Adayı Onursal Adıgüzel'in gönüllüleri ve CHP saha çalışanları, Memleket Partisi Ataşehir Belediye Baskan Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün aracına saldırdı.
ALÇAK SALDIRININ ARDINDAN ŞİKAYETÇİ OLUNDU
Yaşananların ardından "Mala Zarar Verme ve Siyasi Hakların Kullanılmasının Engellenmesi" suçlarından şikayetçi olundu.
İşte Memleket Partisi Ataşehir Belediye Baskan Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün resmin, afiş ve logoların bulunduğu aracına CHP'liler tarafından yapılan çirkin saldırının ardından ulaşılan olay yeri tespit tutanağı ve şikayetçi ifade tutanağı...
BİR DEĞİL İKİ DEĞİL! CHP'NİN SALDIRGAN SİYASETİ
Daha önce de CHP'li bir grup Maltepe'de seçim çalışması yapan 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulunmuştu.
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