CHP’li gruptan Memleket Partisi aracına alçak saldırı! Seçim aracının hoparlörünü kırıp şoförü dövdüler

İşte Memleket Partisi Ataşehir Belediye Baskan Adayı Reşat Şahin Öztürk'ün resmin, afiş ve logoların bulunduğu aracına CHP'liler tarafından yapılan çirkin saldırının ardından ulaşılan olay yeri tespit tutanağı ve şikayetçi ifade tutanağı...

BİR DEĞİL İKİ DEĞİL! CHP'NİN SALDIRGAN SİYASETİ

Daha önce de CHP'li bir grup Maltepe'de seçim çalışması yapan 72 yaşındaki Ramazan Amca'ya yanında bulunan kadınlara alçak saldırıda bulunmuştu.