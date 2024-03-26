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Hakkari'de başıboş köpek terörü! Liseli Özge, köpeklerin saldırısında yaralandı

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Hakkari’de başıboş köpek terörü! Liseli Özge, köpeklerin saldırısında yaralandı

Son dakika haberi! Hakkari'de okula giderken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 16 yaşındaki lise öğrencisi Özge Sinci yaralandı. Özge'nin teyzesi Vilan Çiftçi ise başıboş köpeklerin hayvan barınağına götürülmesini istedi.

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