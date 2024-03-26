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İstanbul'da kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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İstanbul’da kargosunu teslim alamayan şahıs PTT şubesinin camlarını kırdı

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı.

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