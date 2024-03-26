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Çok sayıda fidan toprakla buluştu

YAŞAM Damla Karasu
Giriş Tarihi: 26.03.2024
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Çok sayıda fidan toprakla buluştu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde Dünya Orman Haftası etkinlikleri çerçevesinde Orman İşletme Müdürlüğü tarafından fidan dikim etkinliği düzenlendi.

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