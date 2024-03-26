AK Parti Elazığ Milletvekili Prof. Dr. Keleş’ten hayat kurtaran Heimlich manevrası

"ÇOCUĞUMUZ SAĞLIKLI VE GÜVENDE"

Prof. Dr. Erol Keleş, olay sonrası yaptığı açıklamada, "Bir doktor ve bir milletvekili olarak halkımızın yanında olmak, onlara hizmet etmek benim için büyük bir onur. Bugün yaşananlar, hepimizin birbirimize ne kadar ihtiyacı olduğunu ve insani değerlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha hatırlattı. Allah'ın izniyle, çocuğumuz şimdi sağlıklı ve güvende" dedi.