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Samsun'da bir şahıs tartıştığı market müdürünü bıçakladı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 26.03.2024 Güncelleme Tarihi: 26.03.2024
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Samsun’da bir şahıs tartıştığı market müdürünü bıçakladı

Samsun'un Bafra ilçesinde bir şahıs tartıştığı market müdürünü bıçakla yaraladı. Yaralanan K.K. acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan A.S. ise daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Olay, Hacınabi Mahallesi 19 Mayıs Caddesi'nde bulunan BİM şubesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre A.S., eski kız arkadaşının çalıştığı BİM'e geldi.

Burada kız arkadaşı ile tartışan A.S.'yi market müdürü K.K., "Burada tartışmayın, dışarıda konuşalım" diye marketten çıkarttı. Marketten dışarı çıkan A.S. ile mağaza müdürü arasında yaşanan tartışma sonucunda A.S., market müdürünü bacağından bıçakladı.

Yaralanan K.K. acil sağlık ekiplerince Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Olay yerinden ayrılan A.S. ise daha sonra polise teslim oldu. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

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