Samsun’da bir şahıs tartıştığı market müdürünü bıçakladı

Burada kız arkadaşı ile tartışan A.S.'yi market müdürü K.K., "Burada tartışmayın, dışarıda konuşalım" diye marketten çıkarttı. Marketten dışarı çıkan A.S. ile mağaza müdürü arasında yaşanan tartışma sonucunda A.S., market müdürünü bacağından bıçakladı.