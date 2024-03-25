Karlıova’da kamyonun çarptığı yaya öldü

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kala, yapılan ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Karlıova Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Kala'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kamyon sürücüsü gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı