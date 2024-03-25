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Samanlık alevlere teslim oldu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Samanlık alevlere teslim oldu!

Denizli’nin Kale ilçesinde bir samanlıkta meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

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