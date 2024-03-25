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İstanbul'da yaşanan kavgalar kamerada

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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İstanbul’da yaşanan kavgalar kamerada

Ataşehir'de parkta buluşan liseli öğrenciler saç saça baş başa kavga etti. Esenler'de tartışan bir grubun ekmeli yumruklu kavgası uzun süre devam etti. Bahçelievler, Büyükçekmece ve Beylikdüzü'nde trafikte yaşanan kavgalar ise, cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.

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