Çöplük definecilerin hedefi oldu!
YAŞAM ahaber.com.tr
Galler'deki bir çöplükte 1,5 milyar sterlin değerinde Bitcoin olduğu iddiası define avcılarına karşı harekete geçirdi. Tesis 24 saat boyunca korumaya alındı.
Galler'de define avcıları korkusu başladı.
Newport kentinde 10 yıl önce kripto yatırımcısı James Howells, çöpe attığı 8 bin Bitcoin'in burada olduğunu iddia etti.
Çöplükte arama yapmak için yasal mücadele başlattı. İşte bu gelişmelerin ardından geri dönüşüm ve atık çöplüğü define avcılarının hedefi haline geldi.
Belediye tarafından işletilen çöplükte de önlemler artırıldı
Saha güvenliği artırıldı ve alan 24 saat kameralarla izlenmeye başlandı.
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