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Çöplük definecilerin hedefi oldu!

YAŞAM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Çöplük definecilerin hedefi oldu!

Galler'deki bir çöplükte 1,5 milyar sterlin değerinde Bitcoin olduğu iddiası define avcılarına karşı harekete geçirdi. Tesis 24 saat boyunca korumaya alındı.

Galler'de define avcıları korkusu başladı.


Newport kentinde 10 yıl önce kripto yatırımcısı James Howells, çöpe attığı 8 bin Bitcoin'in burada olduğunu iddia etti.

Çöplük definecilerin hedefi oldu!

Çöplükte arama yapmak için yasal mücadele başlattı. İşte bu gelişmelerin ardından geri dönüşüm ve atık çöplüğü define avcılarının hedefi haline geldi.

Çöplük definecilerin hedefi oldu!

Belediye tarafından işletilen çöplükte de önlemler artırıldı

Saha güvenliği artırıldı ve alan 24 saat kameralarla izlenmeye başlandı.

Çöplük definecilerin hedefi oldu!

Howells'in servetini kurtarma çabalarının sonucu belirsizliğini korurken, çimenli tepelerin altına gömülü en az 100 bin ton çöpün kazılmasının gerektiği belirtiliyor.

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