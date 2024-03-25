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İstanbul-Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu'nda bariyerler otomobile saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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İstanbul-Gaziosmanpaşa TEM Otoyolu’nda bariyerler otomobile saplandı: 1 ölü, 1 yaralı

TEM Otoyolu'nda seyir halindeki otomobil, iddiaya göre şerit değiştirmeye çalıştığı sırada önce yanında giden otomobile ardından da bariyerlere çarptı. Kazada bariyerler otomobile ok gibi saplanırken, otomobilin sürücüsü Halil İbrahim Akbalık (24) hayatını kaybetti, yanındaki kişi ise ağır yaralandı.

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