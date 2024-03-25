Meteoroloji'den çok sayıda ile sağanak yağış uyarısı! İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki hava durumu...
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayımladı. Pazartesi günü için 23 ile sarı kodlu uyarı verildi. Hava sıcaklıklarının ise batı kesimlerden başlayarak ülke genelinde artarak mevsim normalleri civarına, hafta ortasından itibaren mevsim normalleri üzerine çıkacağı tahmin ediliyor. İşte İstanbul, Ankara ve İzmir'deki 5 günlük hava durumu...
Meteoroloji yeni hava durumu raporunu yayınladı. Buna göre; yurdun doğusu için kuvvetli sağanak uyarısı yapıldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülke genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz (Antalya il merkezi hariç), Batı Karadeniz (Sinop haric), Ankara, Çankırı, Eskişehir çevreleri ile Rize ve Artvin kıyılarının sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Batı Karadeniz'in yüksek kesimleride karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır. Rüzgarın batı kesimlerde kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: İzmir, Aydın, Manisa, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Sakarya, Çanakkale'nin güneyi, Muğla'nın iç kesimleri, Bolu, Düzce, Zonguldak, Bartın ve Karabük cevrelerinde kuvvetli beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli (21-50 kg/m2) olacağı tahmin ediliyor. Sel, su baskını, yıldırım, küçük çaplı dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Marmara, Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri ile zamanla İç Anadolu'nun batısında, güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına (40-60 km/saat, kısa süreli 70-80 km/saat) beklendiğinden ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğalgaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
ÇIĞ TEHLİKESİ UYARISI: Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
23 İLE SARI KOD
Meteoroloji tarafından pazartesi günü için 23 ile fırtına uyarı geldi. O iller ise şöyle; Afyonkarahisar, Aydın, Bilecik, Bursa, Denizli, Eskişehir, İstanbul, Kırklareli, Konya, Manisa, Tekirdağ, Yalova, Ankara, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Edirne, Isparta, İzmir, Kocaeli, Kütahya, Muğla ve Uşak.
İSTANBUL VE ANKARA VALİLİĞİ'NDEN UYARI
İstanbul Valiliği, kentte beklenen fırtına nedeniyle tedbirli olunması uyarısında bulundu.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, İstanbul'da yarın sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli rüzgar ve kısa süreli fırtına beklendiği belirtildi.
Açıklamada, fırtına nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.
Ankara Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: Meteoroloji Genel Müdürlüğü Ankara Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi verilerine göre; Ankara'da kuvvetli rüzgar ve fırtına beklendiğinden, yaşanması muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli be tedbirli olunmalıdır.
SEFERLER İPTAL EDİLDİ
Çanakkale Boğazı ile Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş firması, Ege Denizi'nin kuzeyinde yarın beklenen olumsuz hava şartları nedeniyle yarın bazı feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu. Buna göre Geyikli-Bozcaada hattında Bozcaada'dan saat 10.00 seferi, Geyikli'den saat 11.00, 15.00 seferleri yapılamayacak.
Öte yandan, Çanakkale Valiliği fırtına ve sağanak uyarısında bulundu. Valilikten yapılan açıklamada, il genelinde rüzgarın yarın güney ve güneybatı, yer yer kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesinin beklendiği belirtildi. Ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve doğal gaz kaynaklı zehirlenmeler gibi olumsuzluklara karşı vatandaşların dikkatli olması konusunda uyarılarda bulunularak, "Yapılan son değerlendirmelere göre 25.03.2024 Pazartesi günü saat 05.00'ten aynı gün saat 23.00'e kadar Çanakkale il genelinde güney ve güneybatı, zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına (60-80 km/saat) şeklinde esmesi beklendiğinden çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi, ulaşımda aksamalar ile soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Kamu kurum ve kuruluşlarımız tarafından gerekli tedbirler alınmakla beraber vatandaşlarımızın can ve mal güvenliği açısından dikkatli olmaları önemle rica olunur" denildi.
KASTAMONU
Kastamonu Valiliği tarafından Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yarın saat 06.00'dan başlayarak 26 Mart Salı günü saat 23.00'e kadar yapılan fırtına tahmini ile ilgili açıklama yapılarak vatandaşlar uyarıldı. Karadeniz'de etkili olması beklenen fırtına ile ilgili ulaşımda aksaklıkların yaşanabileceğinin belirtildiği açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son degerlendirmelere göre, 25.03.2024 saat 06.00 ile 26.03.2024 saat 23.00 arasında Batı Karadeniz'in batısı sabah saatlerinden itibaren güney ve güneybatı yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 kilometre/saat) fırtına, doğusu aksam saatlerinden sonra batı ve kuzeybatı yönlerden 7 ila 9 kuvvetinde (75-90 kilometre/saat) kuvvetli fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın batısında aynı gün akşam, doğusunda Salı günü akşam saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Denizlerimizde beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" ifadelerine yer verildi.
İZMİR
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden, İzmir için yarın öğle saatlerinden itibaren kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Kent genelinde sel, su baskını, çatı uçması, ağaç ve direk devrilmesi gibi muhtemel risklere karşı tedbir alınması gerektiği duyuruldu.
Meteoroloji 2. Bölge Müdürlüğü Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi'nden yapılan açıklamada, "Yapılan son değerlendirmelere göre; 25.03.2024 Pazartesi günü öğle saatlerinden itibaren iç kesimleri ağırlıklı olmak üzere İzmir'de yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle oluşabilecek muhtemel olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." denildi.
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Balıkesir, Çanakkale'nin güneyi, Bursa, Bilecik ve Sakarya çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
EDİRNE 11°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İSTANBUL 10°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ 7°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KOCAELİ 8°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatleriden itibaren bölge geneli aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Yağışların; İzmir, Aydın, Manisa ve Muğla'nın iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın ; güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
A.KARAHİSAR -1°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
DENİZLİ 4°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR 9°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı ve yerel olmak üzere kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA 5°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların iç kesimlerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatleriden itibaren bölge geneli (Antalya il merkezi haric) aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.Rüzgarın ; iç kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ADANA 6°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA 12°C, 20°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MERSİN 10°C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren Ankara, Çankırı ve Eskişehir çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, bölgenin batı kesimlerinde güney ve güneybatı zamanla batı ve kuzeybatı yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına (40-60 km/sa, yer yer kısa süreli 70-80 km/sa) şeklinde esmesi bekleniyor.
ANKARA 2°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR 1°C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA 0°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu
SİVAS -4°C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren bölge geneli (Sinop haric) aralıklı yağışlı geçecek. Yağışlar; yağmur ve sağanak, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı şeklinde olacak. Rüzgarın, Güney yönleden kuvvetli(40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.
BOLU -1°C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
KARABÜK 8°C, 15°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu
SİNOP 8°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
ZONGULDAK 6°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren aralıklı yağmurlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, akşam ilk saatler Rize ve Artvin kıyılarının yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA 2°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN 6°C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
TOKAT 1°C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu
TRABZON 6°C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, Hakkari ve Van'ın doğusu saatlerinde karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlarında çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM -9°C, 4°C
Parçalı ve çok bulutlu
KARS -5°C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA 1°C, 16°C
Parçalı bulutlu
VAN -3°C, 8°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde doğusu yağmur ve karla karışık yağmurlu
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