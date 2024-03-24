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Kocaeli'de otoyol gişelerine otomobil çarptı! Sürücü ağır yaralandı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 24.03.2024
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Kocaeli’de otoyol gişelerine otomobil çarptı! Sürücü ağır yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli kesiminde gişelere çarpan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

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