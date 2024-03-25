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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Gaziantep’te iki otomobil çarpıştı: 2 ölü, 5 yaralı

Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde, iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

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