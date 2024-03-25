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Meteorolojiden çığ uyarısı!

YAŞAM İslim Esma Çobanoğlu
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Meteorolojiden çığ uyarısı!

Meteoroloji Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerde çığ riski bulunduğundan dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini açıkladı.

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