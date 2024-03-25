25 Mart 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Yaşam Haberleri Mersin’de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin’de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı

YAŞAM İHA
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
ABONE OL
Mersin’de işçi servisi kaza yaptı: 23 yaralı

Mersin’in Gülnar ilçesinde yapımı süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan servis otobüsü kaza yaptı. Kazada 23 kişi yaralandı.

Kaza, Mersin-Antalya D-400 karayolu Silifke ilçesi Akdere Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde çalışan işçileri taşıyan Ünsal G. yönetimindeki 33 AHG 159 plakalı servis otobüsü, Antalya istikametinden Mersin istikametine giderken refüje çarparak devrildi.

Kazada otobüste bulunan 35 kişiden 23'ü yaralandı. Kaza ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Silifke'deki hastanelere kaldırılırken, polis ve jandarma ekipleri de bölgede güvenlik önlemleri aldı.

Kaza nedeniyle itfaiye ve Karayolları ekipleri bölgede çalışma yaptı. Kaza nedeniyle yolda trafik bir süre tek yönlü olarak sağlandı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA