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Ankara'da akılalmaz olay! Kargosunu teslim alamadı: PTT şubesinin camlarını kırdı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Ankara’da akılalmaz olay! Kargosunu teslim alamadı: PTT şubesinin camlarını kırdı

Ankara'da kargosunu zamanında teslim alamadığını iddia eden şahıs, PTT şubesinin camlarını kırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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