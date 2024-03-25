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Ankara'da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! elektrik direği devrildi: Trafik aksadı

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024
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Ankara’da sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi! elektrik direği devrildi: Trafik aksadı

Başkent Ankara'da etkili olan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Sağanak nedeniyle trafik aksadı, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Talatpaşa Bulvarı'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Ankara'da akşam saatlerinde sağanak etkili oldu.

Talatpaşa Bulvarı'nda elektrik direğinin devrilmesi sonucu yol trafiğe kapandı.

Çevredekilerin ihbarıyla bölgeye itfaiye ve elektrik şirketinin görevlileri sevk edildi. Ekiplerin, bir minibüs ve otomobilde hafif maddi hasara yol açan direği kaldırmasıyla bulvarda trafik normale döndü.

Yağışa cadde ve sokaklarda hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, kapalı alanlarda sağanağın durmasını bekledi.

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