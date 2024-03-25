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Adana'da akıl donduran cinayet! Eski eşinin kocası ve kardeşleri...

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Adana’da akıl donduran cinayet! Eski eşinin kocası ve kardeşleri...

Adana'nın Kozan ilçesinde Serhan Yıldırım (45), yolda yürürken karşılaştıkları eşinin eski kocası ve 2 kardeşi tarafından bıçaklandı. Ağır yaralanan Yıldırım, tedaviye alındı.

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