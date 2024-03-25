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Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi! Annesi ve kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü

YAŞAM
Giriş Tarihi: 25.03.2024 Güncelleme Tarihi: 25.03.2024
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Cezaevinden izinli çıkıp cinayet işledi! Annesi ve kardeşini gözünü kırpmadan öldürdü

Bahçelievler'de 10 gün önce cezaevinden izinli olarak çıkan Uğur Falay, annesini ve kız kardeşini öldürdü. Olay yerinden ayrıldıktan sonra Beyoğlu'na giden Falay, bir camide intihar etti.

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